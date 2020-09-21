「大新營嘉年華」今年邁入第10年，台南市新營區公所將於11月28、29日於新營區民權路，封街舉辦「心in十載愛你 感恩大FUN送」，目前正熱烈招募特約店家，今年的店家數可望成長1到2成，主辦單位與在地著名社群「新營美食地圖」合作，共同行銷在地美食。

參與「大新營加年華」的店家數逐年增加，活動規模更甚以往，特約店家數從去年56家，到現在已經招募64家，後續可望持續增加。參與廠商當中不乏在地知名美食店家，如：華味香、民雄餐廳、省督餐廳等，知名運動運品專賣店也加入此次戰局。

今年活動更加豐富，除了摸彩活動，現場還有闖關遊戲，預估可帶來4萬人潮，營業額上看2400萬元。新營區長魏文貴表示，不僅透過陸戰行銷，也邀請著名粉專加入空戰行銷行列，雙箭齊發下刺激新營全區經濟成長。

活動期間民眾可至特約店家消費，不限金額即可兌換一張摸彩券，閉幕活動當天將會抽出55寸電視等家電。有興趣參與的店家，也要把握機會報名。

(中時 )