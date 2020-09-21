中秋月圓人團圓，烤肉月餅少不了，怎麼吃才能身體不圓？中醫大新竹附設醫院家醫科主任胡松林提醒民眾注意，若有服用藥物，儘量不要吃柚子，營養師黃琳惠則提出烤肉和吃月餅的原則供大家參考。

胡松林表示，中秋節應景的柚子，可能會與部分藥物產生交互作用，產生不良反應或影響療效，若民眾有服用降血脂藥、降血壓藥、安眠藥、抗心律不整藥物、免疫抑制劑及抗癲癇藥，應儘量避免食用柚子。

營養師黃琳惠提醒民眾烤肉時最好「先菜再肉後澱粉」，先從蔬菜開始烤，挑選水份含量較高的彩椒、筊白筍、絲瓜、香菇、玉米筍等蔬菜，再烤肉品或海鮮，避免香腸、熱狗、培根等加工肉品，挑選中低脂食材如雞胸、鯛魚片、里肌及豆干。

黃琳惠建議，新鮮肉品以胡椒粒、米酒、蔥薑蒜等先醃再烤，或在烘烤後撒點海鹽、蔥蒜、七味粉取代醬料，肉質會更鮮甜，就不用多刷烤肉醬。

同時，烤好的食物與生食分開，不要共用器具夾生肉及熟肉，避免交叉汙染造成腹瀉、食物中毒等情況，烤成焦黑的肉易致癌，應丟棄不吃。飲品選擇無加糖氣泡水、無糖茶飲或檸檬水，減少精製糖攝取又解膩。

黃琳惠表示，廣式月餅、蛋黃酥、鳳梨酥是台灣人最常吃的月餅種類，熱量和膽固醇都很高，掌心大小的月餅建議切成4到6等分，與朋友共同分享，較小月餅可切一半品嘗風味。

黃琳惠並說，月餅通常纖維含量少，可選擇土鳳梨、核桃、地瓜等含纖量較高的內餡月餅餅，再搭配無糖的飲料，可減少精緻糖攝取，避免血糖及體重節節攀升。

(中時 )