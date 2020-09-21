TikTok又來了一次大逆轉，美國總統川普表示已批准甲骨文與TikTok合作協定，母公司字節跳動方面也發佈聲明指出，字節跳動、甲骨文、沃爾瑪對TikTok的合作形成原則性共識。大陸國海證券朱珠表示，字節跳動在廣告行銷、遊戲、大屏、影視內容經紀等領域佈局有望帶來第二波增長紅利，利多在大陸及海外的商業化發展，看好字節跳動產業鏈在5G應用增長，並在帶來產業鏈共贏。

此外，《科創板日報》也引述星礦資料總結今日頭條及抖音相關概念股，其中包括省廣集團、天龍集團、引力傳媒、廣博股份、先進數通等。

字節跳動20日發表聲明，為了確保1億美國人能夠繼續使用TikTok並滿足美國政府監管要求、加強TikTok美國業務，字節跳動與甲骨文、沃爾瑪對TikTok合作形成原則性共識，三方將按照此共識，儘快達成滿足美中法律要求的合作協定。

同時美方指出，該協議將增加在德克薩斯州增加2.5萬個工作職缺，甲骨文與沃爾瑪將享有20％的股權，Tik Tok在美國也開啟Pre-IPO 。

(旺報 )