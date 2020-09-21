921強震後，南投酒廠損毀酒庫原址已成為停車場與草地，而隔著一條街對面的釀酒槽，至今仍有濃煙燻黑的痕跡。（王莫昀攝）

20190920中天新聞 921地震20週年 蕭敬騰獨唱紀念曲

1999年921地震的那個深夜，南投埔里酒廠爆炸了，烈焰染紅整片夜空，中部各縣市幾乎都看得到火光，而在南投酒廠附近的民眾，更清晰的聽到了酒廠氣爆的駭人聲響，該廠存放高濃度酒精的橡木桶被震破了，在鋼架碰撞產生的火花催化下，引發嚴重的氣爆，達攝氏千度的高溫，幾乎沒有任何方法可有效控制。

這場大地震使南投酒廠５棟儲酒庫爆炸起火，大火狂燒3天3夜，1棟堆瓶廠被燒毀，另有３棟建築倒塌，倉庫和機房也嚴重受損，有十萬公石的白蘭地付之一炬，損失達52億元，估計修復費用達1億元，而這也是公賣局60億元損失中最大宗，也是最慘重的。

烈酒四溢，也造成周邊林木幾乎全枯死，但酒廠一隅一株被酒廠老員工稱為「酒王」的桃花心木，卻挺了過來，綠意昂然，凸顯了大自然生命的韌性，也見證了南投酒廠的重生。

「那天天氣原本很熱，很奇怪的是，晚間突然變冷了！」台酒員工回憶指出，921凌晨數次的天搖地動後，大家看到了南投酒廠的火光，卻沒人救得了。大停電，許多路被震斷，加上大量烈酒流出無法以灑水方式滅火，在在提高救災難度。

台酒南投酒廠廠長詹朝安表示，921大地震倒了南投酒廠5間酒庫，其中3間全毀，2間半毀，大火燒了三天三夜，超過一半、約10萬桶白蘭地一夜之間全沒了，損失超過40億元，當時大家都說南投廠一定會關掉，沒想到後來活過來了！

酒廠後方一大片停車場與草地，就是損毀酒庫原址，南投酒廠員工說，921當時因為擺放釀酒橡木桶的鐵架高達20層，在地震中劇烈搖晃下，不但酒桶滾下，大量的白蘭地灑滿地，鐵架相互碰撞，更擦出火花引發大火，原本大家還想將半毀的酒庫留下，供外界來參觀時能了解921當時景況，不過，不少員工總覺得這段記憶太悲傷了，最後全數拆除，如今損毀酒庫原址已成為停車場與草地，而隔著一條街對面的儲酒槽，至今仍有濃煙燻黑的痕跡。

台酒董事長丁彥哲指出，當時中部幾處酒廠都損失慘重，如以紹興酒聞名的埔里酒廠，原本存放約80萬桶紹興酒，強震過後，只剩8萬餘桶。

921集集大地震發生至今已20餘載，在南投酒廠一隅，一株枝繁葉茂的桃花心木在一整排細小路樹中格外醒目，酒廠員工表示，原本設廠時，這一排種滿了桃花心木，大震造成酒庫的烈酒全流出來，大量的烈酒灌入土地，讓它的兄弟姊妹全死了，獨獨它活了下來，大家都嘖嘖稱奇，深覺它「酒量」超好，「酒王」稱號也就這樣流傳下來。

(中時新聞網)