台股周一（9/21）開低震盪殺低，跌破5日線與12800點。除多方指標台積電同樣開低上下大震盪後走疲，影響短多持股信心外，市場消傳來4大潛在利空因子，也干擾追價意願。

重量級權值股除台塑四寶、南亞科、遠東新及聯發科等力挺多方，餘悉數下挫，包括中華電、鴻海、國泰金、富邦金、國巨、兆豐金、廣達、日月光投控、中信金、聯電、仁寶、友達、群創、統一、長榮航、華航、台泥、長榮、亞泥、台玻、和碩、台灣大、台達及第一金等，多臉色不佳。

集中交易市場加權股價迄終場報跌80.5點，為12795.12點，單日跌幅0.63%，成交1706.05億元。

櫃買市場方面，營建與觀光兩類股，短線雖站在多方，但兩大主流生技與電子同步拉回，且紡纖、化學、電機、航運與鋼鐵等類股也演出不振，使盤勢開高殺低，指數下跌0.92%，收在今日最低點，報167.36點。

亞股方面，周一早盤迄午盤，除日本、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南與泰國等市場逆勢演出外，餘澳洲、南韓、大陸深滬兩市、香港、印度及印尼等股市都向下修正。

美股電子盤方面，包括道瓊期、那斯達克100、標普500與小型股2000等4大期指，也都臉色鐵青，為今稍晚將開盤的美股蒙上陰影。

市場消息方面，短期傳來四大利空因子干擾投資信心，包括共軍持續軍演與共機頻擾台、新台幣兌美元持續強勢與Q4升值的天花板仍待觀察、華為禁令生效與台廠供應鏈何處補足訂單缺口，近期甚至傳來台商PCB廠已開始大裁具。

最後的潛在利空，則是美國總統大選逼近，十月是否有黑天鵝來襲，如川普為求轉移選民焦點，斷然宣布不承認中美首階段貿易協議，甚或宣布切斷雙方貿易。

其次則是中美雙方在南海問題上互不相讓，戰火味愈趨濃厚。市場評估，這兩大潛在的黑天鵝變數，可能實現前提，仍在中美雙方將徹底撕破臉，唯目前起來，還不致惡化到無可收撿地步，因為美國約7成選民，更關注實質的經濟問題與新冠疫情發展。

業內人士指出，市場短空消息不斷，雖干擾多方投資信心，但台股中多格局迄目前並未遭破壞，對全球股市來說，未來疫苗上市時間仍是潛在利多。

且全球主要央行為提振景氣，仍將在未來2、3年持續施行，逼近歷史低水位的短期利率，對波段資金行情仍具正向，加上包括官股券商在內的國家隊法人，逢低護盤意願不減，使台股後市不必過分悲觀。

(工商 )