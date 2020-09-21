（金管會主委黃天牧。圖／魏喬怡攝）

綠色金融、永續發展是國際大趨勢，金融業、上市櫃公司無不卯足勁力拼。金管會主委黃天牧21日出席「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇致詞時力薦五本書，包括：18世紀「人口論」、19世紀「成長的極限」，到2007年「成長的極限30年新版」、2017年「成長的極限覺醒與共生」、2020年「午夜前的十年」。

黃天牧指出，18世紀馬爾薩斯發表人口論（An Essay on the Principle of Population）首先點出食物短缺問題，過去人們認為人定勝天可支持食物的成長，而現今看到的雖不是食物短缺問題，而是資源的問題。也許現在食物上不見得缺乏，但人類使用太多非再生能源，已讓地球的資源不能再支撐這樣揮霍的發展與哲學。

19世紀的曠世鉅作：成長的極限（Limits to Growth）也很重要。1968年有100位全球菁英成立了羅馬俱樂部，在1972年出了這本成長的極限，已告訴世人若經濟發展成長永無止盡、地球資源一直被耗竭，這種策略是會被挑戰的，人類也會受影響，如今看來這本書不僅沒有因為亙久而衰退，反而亙久彌新。

2007年「新版成長的極限」（Limits to Growth：The 30-Year Update）則點出二大概念：一是生態的足跡，二是永續性的問題。

2017年則邁入50周年，「成長的極限覺醒與共生」（Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet）用諷刺手法來提醒人民，不要以為永續發展問題不存在，不要以為可以得過且過。

第五本則是2020年8月四大會計事務所所出的「午夜前十年（Ten Years to Midnight）」，黃天牧指出，「午夜」不是真的午夜，而是指人類的末日，書中點出四大危機：氣候變遷、人口老化、科技發展，財富分配不均，若人類不能用智慧處理，十年後會見真章。

黃天牧強調，2015年巴黎氣候協定出爐，永續不再是口號，而是要確實被執行，台灣該扮演的角色、上市櫃公司該辦演的角色，公司治理藍圖3.0都有。他也指出，2019年8月美國企業股東論壇，放棄了「股東至上」主義，改採利害關係人主義，股東會討論的不再只討論股東利益最大，而是利害關係人的利益最大，包括上下游供應鏈、社區，這個改變對上市櫃董監來說這是新的議題，不能再只關心公司獲利，更要關心公司永續策略、社區國家永續的關係。ESG不該只是一個議題，而是要成為公司賺錢的策略、成為企業DNA重要因子。

(工商 )