疫情讓營運雪上加霜 歐洲銀行業考慮合併求生存 14:572020/09/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒疫情讓歐洲原本營運搖搖欲墜的銀行業者雪上加霜，迫使業者開始考慮合併選項，希望藉由擴大營運規模，透過關閉重複分行與裁撤人力等措施撙節成本。 據聞，瑞士銀行（UBS）正在研擬如何收購規模較小的瑞士信貸（Credit Suisse）。至於飽受疫情衝擊的西班牙，CaixaBank即將收購Bankia，合組該國最大國內銀行。消息人士透露，另一家西班牙銀行薩瓦德爾銀行（Banco de Sabadell）也在評估進行國內併購。 (工商 ) #銀行 #歐洲 #銀行業 #考慮 #合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為訂單嚴重下滑 相互整併產線 台灣廠停產 04:102020/09/21 證券．權證 《紡纖股》遠東新與東方匯理簽永續指數融資額度 14:322020/09/21 財經 投資港股 須正視國安法擾稅制 04:102020/09/21 產業財經 併購重組 成陸券商新趨勢 04:102020/09/21 全球財經 陸財政部原副部長：陸今年經濟實際增長將超國際組織預期 11:522020/09/21 財經 慘業教訓歷歷在目！陸晶片業洩最大騙局 老謝曝蔣爸被騙內幕 09:152020/09/21 財經 中鼎承攬千億電廠工程 銀行參貸力挺 04:102020/09/21 產業．科技 佐登異業合作開醫美 首家落腳彰化員林 14:382020/09/21 財經 花旗集團加強推動 「青年就業、技能發展與創新」 09:492020/09/21 財經 《電腦設備》新漢9天填息達陣 加速工業4.0轉型腳步 10:512020/09/21 財經 財經熱門新聞 關鍵條件沒達成！TikTok交易案落幕 美大選前川普險摔跤 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 金額史上新高 催生人口 607億元預算上陣 - 財經要聞 - 工商時報 明最後1天 汎德競拍如何不慘賠？專家：散戶注意1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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