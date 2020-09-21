新冠病毒疫情讓歐洲原本營運搖搖欲墜的銀行業者雪上加霜，迫使業者開始考慮合併選項，希望藉由擴大營運規模，透過關閉重複分行與裁撤人力等措施撙節成本。

據聞，瑞士銀行（UBS）正在研擬如何收購規模較小的瑞士信貸（Credit Suisse）。至於飽受疫情衝擊的西班牙，CaixaBank即將收購Bankia，合組該國最大國內銀行。消息人士透露，另一家西班牙銀行薩瓦德爾銀行（Banco de Sabadell）也在評估進行國內併購。

(工商 )