團結力量大！立法院國民黨籍立委今日到台中府與市長盧秀燕便當會，了解地方對前瞻計畫的需求。（盧金足攝）

立法院國民黨立委21日中午拜會台中市府，討論前瞻計畫。（盧金足攝）

立法院國民黨籍立委21日中午拜會台中市府，討論前瞻計畫，包括國民黨主席江啟臣、國民黨總召林為洲，及楊瓊瓔、賴士葆、鄭麗文等19名立委到市府，關心台中發展計畫，針對前瞻計畫，是否憂心中央對藍綠大小眼？林為洲表示，中央如以藍、綠來分配，這樣子不恰當，國民黨須發揮制衡，中央應實際因應民眾的需求，依優先順序、急迫性，服務更多人。

林為洲表示，前瞻計畫2.0軌道建設備受關注，今天來自交通委員會、財政委員會等各委員會的立委，未來在開會討論預算時，能注意到台中所需要的幫助，之前已先拜會新北市，第二站來台中市，從直轄市開始，再到各縣市了解地方需求。

林為洲說，前瞻計畫中很多是競爭型，不是地方政府提出計畫就一定有獲補助機會，還要到中央去爭取，這一部份立法院就能幫助。

中央政府對於地方爭取前瞻預算，是否會有大小眼？林為洲強調，當然已經慢慢有感覺這樣的情況，憂心執政黨如果分藍、綠縣市，對藍營縣市預算爭取受影響，認為中央不應該用這種方式，應該實際因應民眾的需求，依優先順序、急迫性，服務更多人，「中央如以藍、綠方式來分配，這樣子不恰當」。

(中時 )