立法院國民黨籍立委21日中午拜會台中市府，討論前瞻計畫，包括國民黨主席江啟臣、國民黨總召林為洲，及楊瓊瓔、賴士葆、鄭麗文等19名立委到市府，關心台中發展計畫，針對前瞻計畫，是否憂心中央對藍綠大小眼？林為洲表示，中央如以藍、綠來分配，這樣子不恰當，國民黨須發揮制衡，中央應實際因應民眾的需求，依優先順序、急迫性，服務更多人。
林為洲表示，前瞻計畫2.0軌道建設備受關注，今天來自交通委員會、財政委員會等各委員會的立委，未來在開會討論預算時，能注意到台中所需要的幫助，之前已先拜會新北市，第二站來台中市，從直轄市開始，再到各縣市了解地方需求。
林為洲說，前瞻計畫中很多是競爭型，不是地方政府提出計畫就一定有獲補助機會，還要到中央去爭取，這一部份立法院就能幫助。
中央政府對於地方爭取前瞻預算，是否會有大小眼？林為洲強調，當然已經慢慢有感覺這樣的情況，憂心執政黨如果分藍、綠縣市，對藍營縣市預算爭取受影響，認為中央不應該用這種方式，應該實際因應民眾的需求，依優先順序、急迫性，服務更多人，「中央如以藍、綠方式來分配，這樣子不恰當」。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。