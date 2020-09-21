雖然工資調漲了，但始終跟不上物資波動，不少人每天都在為錢煩惱，除了開源節流外，其實可以多去廟裡補財庫，《中時新聞網》整理了最佳補財庫時間點及方式，各位小資男女們不妨多試試！

補財庫流程：

1.準備供品：3到5項的新鮮水果、鮮花、蠟燭、3杯茶、5杯酒、財神寶衣含疏文、補財庫的金紙，須注意金紙的種類與功能。

2. 準備疏文：上面要寫著自己的名字、地址、農曆出生年月日和時辰，以及要燒化的金紙數量，如果是公司行號，則要清楚寫出公司名字和地址。

3.祭拜時：心中默念名字、生辰八字、住址和公司地址，誠心誠意的請求神明幫忙補財庫。

4.拜完神後稍等5到10分鐘，再去燒補財庫的金紙，就算完成祭拜儀式。

5.最後可以到財神殿請財神符，隨身佩戴在身上。

補財庫的最佳時機：

補財庫其實沒有特定日子，天天補也完全OK，只不過一年之中有幾個比較重要的日子，像是新年期間、三官大帝聖誕、中元節、農曆十月十五水官大帝聖誕也是下半年的補財最佳時機。補財庫最好在下午兩點前完成，日期可選在農曆初一、十五或初二、十六，依據職業的不同，頻率上也有差異，像是商人、命中帶財者一、兩個月補一次，一般上班族大約三、四個月補一次。

(中時新聞網)