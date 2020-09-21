2022台北市長選舉各政黨如何布局，引發各界關注，最新民調指出，若由國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%，另有4%尚未決定。值得一提的是，比起4月民調結果，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。

《TVBS》民調中心於14日至18日調查20歲以上台北市民，有效樣本1045位，在95%的信心水準下，樣誤差為±3.0個百分點。

調查結果顯示，有50%的台北市民選擇支持蔣萬安，37%表示會支持陳時中，9%支持黃珊珊。交叉分析後發現，蔣、陳兩人的差距轉變在於，蔣萬安在各年齡層中的支持度皆上升，但陳時中部分下滑，在政黨傾向方面，蔣萬安支持度也都是提升的，陳時中則下滑轉為落後。

若民進黨推派吳思瑤、林右昌或林智堅，蔣萬安支持度仍領先，但如果國民黨派出羅智強，支持度則落後陳時中，分別為30%、46%。

(中時新聞網)