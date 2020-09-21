中秋節即將到來，可能潛在的豬瘟危險可能透過節日郵包而來，農委會非洲豬瘟中央災害應變中心表示，今年受疫情影響，民眾可能透過網路購買境外豬肉月餅，相關部門已加強查緝郵包食物，也提高自疫區入境食品的查驗比例，呼籲國人勿以身試法以免受罰。

每逢中秋節前後都是境外違規含肉月餅輸入的高風險時段，非洲豬瘟於亞洲地區仍持續在緬甸、菲律賓、越南及中國大陸等地區發生，最近德國也淪為疫區，顯見疫情未見停歇。

應變中心表示，今年截至今日亞洲地區疫情不見緩和，南韓新增689例、越南547例、菲律賓325例、印尼129例、東帝汶26例、中國大陸19例、緬甸4例，其中南韓包含野豬傳染，特別難防。

農委會主委陳吉仲表示，截至今日於邊境查獲中國大陸及越南豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸各有195例及60例，8月越南檢出率為100％，9月迄今來自中國大陸檢出率40％。

陳吉仲指出，去年中秋節期間查獲違規郵包及快遞貨物輸入含豬肉月餅案件量激增，去年同期含豬肉月餅違規案件為56件，為當年前後月之28倍，加上網路一頁式廣告層出不窮，買國產豬肉產品常發現其實是來自中國大陸。

各部會將於中秋節期間協助加強防疫檢疫作為，將不定期、無預警實施專案查緝行動，以及提高豬肉及其產製品的查驗比率、加強入出境旅客防疫宣導等，防止豬肉製品從疫區走私入境。

應變中心提醒，首次違規攜帶豬肉品入境將處新台幣20萬元，之後每次將重罰100萬元，民眾切勿以身試法。

(中時 )