中華民國跟國旗在手提袋上(張理國攝)

慶籌會祕書長陳宗彥今天說明今年國慶大會禮賓袋紀念品，其中含有罕見的「防疫禮盒」、黑色的國慶小包、時尚口罩等，總價值新台幣600元，是史上最貴。先前外界質疑上次公布的國慶主視覺沒有中華民國，這次的國慶禮賓手提袋上，就印有國旗及中華民國。

今年慶籌會的國慶禮賓袋，內容包括紳士帽及徽章，還有口罩、濕紙巾、米皂、皂絲及隨身包等多項防疫用品，提供給受邀參加的來賓。慶籌會表示，民眾只要上「中華民國讚國慶」臉書按讚、留言，並換上專屬特效框，也有機會抽到國慶紀念品及豪華郵輪3日遊。

陳宗彥表示，今年配合防疫，慶籌會特別規劃「防疫禮盒」贈送參與國慶大會的貴賓，禮盒內除有國慶專屬紀念徽章，還有在地生產的石虎白米，製作而成的米皂及香氛皂絲，並附有空瓶，將皂絲加水搖晃後，可當作洗手皂慕斯使用。

陳宗彥說，今年的禮賓袋除防疫禮盒外，還有紳士帽等，合計市價約新台幣600元，預計將在現場發送1萬份給受邀來賓，只送不賣。

慶籌會表示，今年禮賓手提袋因為含有「防疫禮盒」、黑色的國慶小包、時尚口罩等，600元的價格也比起往年4~500元為高，堪稱史上最貴。而實際比一比，往年有提供的扇子等小物，今年則不在手提袋內。

(中時 )