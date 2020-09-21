（美國權威筆電評測媒體《LAPTOP Magazine》公布2020最佳筆記型電腦評比，華碩以全方位的設計創新、提供使用者最佳價值的產品及服務，成功拿下全球筆電品牌冠軍。圖／華碩提供）

美國權威筆電評測媒體《LAPTOP Magazine》公布2020全球最全筆電品牌評比排行，台品牌廠中有3家擠進前六強，其中華碩（2357）在包括產品設計創新、提供使用者之產品價值與服務等方面皆拿下高分，終於成功奪下冠軍。另微星（2377）大舉躍升7個名次、來到第四名，成為成長性最佳的品牌廠，至於宏碁（2353）則位居第六。

今年《LAPTOP Magazine》的主要評選項目中，包括產品評鑑（Product review）、創新性（Innovation）、產品設計（Design）及使用者價值（Value & Selection）等四大面向，華碩以各項均高的總分88分居冠，其中，在創新性及產品設計更獲得滿分評比。

華碩領先導入的多項嶄新設計，包括被《LAPTOP Magazine》譽為殺手級創新（Killer innovation）的ZenBook雙螢幕筆電，搭載ScreenPad智能動態觸控板及ScreenXpert軟體，大幅促進多工作業效率與生產力；廣泛採用ErgoLift的軸承設計，為筆電使用者帶來更舒適的打字體驗；採用極致輕薄暨可動式的散熱機構設計，使電競筆電於效能、美感、可攜性上同步達到極致境界。新世代電競筆電ROG Zephyrus G14不僅結合輕薄筆電及創下最長效電池續航力紀錄，LED Anime Matrix Display的最新原創設計，以動態文字及燈效，實現新世代使用者的表現自我訴求。

至於在華碩被選出的最佳機種中，則包含了ASUS ZenBook Duo & ZenBook Pro Duo雙螢幕筆電、結合軍規及輕薄設計、並能供16小時以上續航力的商用筆電ASUS ExpertBook B9450，與電競筆電ROG Zephyrus G14，和最佳中階消費性筆電ASUS VivoBook S15。另還包括教育市場筆電的Chromebook Flip C436及ProArt StudioBook Pro創作者筆電等產品。

華碩表示，此回評比成果，除反映出華碩對於產品設計及創新的堅強實力外，當多家電腦品牌採取產品外包的營運模式，華碩仍堅持建立千人研發及設計團隊，以使用者為中心、徹底思考各類使用族群、使用情境的各式需求，未來華碩也將持續進化產品設計及創新。

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