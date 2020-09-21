（永豐銀行胡志明市分行2020年7月遷址新據點，提供台商及在地企業更完整多元的服務。圖／永豐銀行提供）

永豐銀行統籌主辦仲利國際租賃（越南）首宗聯貸案，於上周正式簽訂授信合約。永豐銀行21日表示，此次永豐主辦的首宗越南台商聯貸案，邀請新光、星展、中國輸出入、陽信、彰化和台灣中小企業銀行共同支持。原擬聯貸5,000萬美元，過程獲金融同業踴躍參貸，超額認購200％、達1億美元，充分顯示銀行團對該案的肯定及支持，最終簽約金額6,000萬美元，授信期間3年，為仲利（越南）提供穩定中期營運資金，持續拓展在地化新產品。

永豐銀行表示，位於越南的胡志明市分行於仲利（越南）成立後，即展開密切合作往來，深獲信賴甫受委任主辦此次聯貸案。胡志明市分行亦陸續主辦越南前三大在地券商、總金額逾1.4億美元聯貸案，此次協助當地企業取得營運資金並拓展國際知名度。永豐銀行未來亦將持續提供在地企業資金規劃與多元解決方案，例如，舉辦座談會與台商分享資金鏈及稅務規劃等議題，提供海外台商與在地企業全方位金融服務。

永豐銀行指出，仲利（越南）成立於2006年，為中租控股在東協設立的子公司，除胡志明市總部外，另有河內分公司，及海防市、芹苴市、平陽省與峴港市等地的辦事處。仲利（越南）著眼越南當地亮麗的經濟表現，提供當地中小企業融資租賃業務，精準掌握當地客戶的需求與風險控管，資產規模穩健成長。

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