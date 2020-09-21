任賢齊一連2天的「齊跡2020演唱會」20日圓滿落幕，會後受訪提到首場尾聲憶起黃鴻升（小鬼）崩潰落淚，他透露開唱前一天剛受到憲哥召集為小鬼錄歌，「我很掙扎，因為我知道我去會崩潰，可是是大家的心意，去的時候看到一堆人還是很感動，我唱了我的部分，憲哥知道我在演唱會採排（所以先錄），後面我就不知道什麼時候完成，我第一次看到憲哥（難過），以前都是開開心心的，很不捨」。任賢齊今11點17分抵達小鬼的靈堂，約莫40分鐘後步出靈堂被大批媒體包圍，他低頭不受訪，雙手合十感謝大家。

他昨晚受訪時，一提到小鬼立刻眼眶泛紅，「還是很捨不得，其實我一直在調整心情，我今天（第二場）很忍耐，調適我的心態，要學會勇敢去面對以前很不想遇到的事，一路以來，我以前覺得長大一點都不好玩了，很多事情我要去面對跟承擔，失去了很多好朋友、從戎祥、樂手到不浪，長大為什麼會面對這麼多的事情」？他表示很喜歡跟年輕後輩們一起合作，小鬼就是自己非常欣賞的一位，會趕在靈堂開放的最後一天前去悼念小鬼，「明天最後一天，我一直很怕我這兩天去可能會控制不住，我可能看完他之後我就回家（彰化）陪爸媽」。

昨第二場演唱會進行途中，任賢齊驚喜分享好友九孔剛完成結婚登記，任賢齊說：「他是昨天登記的，因為時辰不好，他本來說要演唱會之前去登記，結果（去排時間）戶政事務所很熱心問他要不要早點來？12點前後都沒人，結果一看（中午）黃曆諸事不宜，要良辰吉時」，因此才延到前昨演唱會開始前才去辦理登記，且九孔還邀任賢齊當見證人；至於是否如同演唱會上所說要包99萬大紅包？任賢齊笑回：「這樣講我怎麼好意思講！我給他的應該不止了吧，情義無價！」任賢齊長年在外拍電影、跟演唱會，不免令人擔心他身體狀況？他坦言之前曾受過傷、腦袋會昏炫造成平衡感不好，「現在狀況比較好，所以我現在跑馬拉松很吃力，以前硬撐，現在會衡量自己的狀況」。

任賢齊昨演唱會後受訪。（粘耿豪攝）

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