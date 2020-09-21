美國繼宣布重新對伊朗實施聯合國制裁後，馬上又出手，路透社引述一名匿名高級官員稱，美國今（21）日將對伊朗「最邪惡武器組織」祭出制裁，涵蓋對象包含涉及伊朗武器計畫的20多名人士及實體。對此，伊朗駐聯合國官員反嗆，美國總統川普拿手的「極限壓力」戰術已經慘敗。

美國19日片面宣布對伊朗重施聯合國制裁。

路透社引述一名匿名美國高級官員指出，美國今日就會宣布針對超過20多名參與伊朗核子、飛彈、傳統武器計畫的人士及實體祭出制裁。

官員透露，新的行政命令將會廣泛定義傳統武器為任何可能作為軍事用途的物品，意味著可能包含伊朗為了在國際公海騷擾船隻而升級改造的快艇，另外也適用飛彈系統需要用到的傳統電路板。

官員指出，周一將受到制裁的對象都是伊朗「最邪惡的武器組織」，約十多名伊朗核子部門的高級官員、科學家與專家、為伊朗飛彈計畫添購軍事級兩用物品的採購人員，以及好幾名參與伊朗彈道飛彈計畫的高級官員。

該名官員稱，德黑蘭顯然正盡其所能重拾武器事業，他說，伊朗不斷升級核子，年底前德黑蘭可能就能獲得足夠的可裂變物質來製造核武，官員並未舉證或詳細說明，只表示是基於美國及國際原子能總署（IAEA）至今掌握到的「全部」資訊得出這項結論。

他更指出，伊朗已經和北韓在一項長程飛彈計畫上重新展開合作，合作項目包含關鍵部分的轉移，不過他拒絕透露這兩國是何時開始首度合作、何時中斷合作，以及何時重新合作。

川普政府不斷指控伊朗尋求發展核武，一系列制裁行動目的是要阻撓德黑蘭的核子計畫，不過國際原子能總署指出，伊朗只有在美國退出核子協議後，才開始大幅違反協議內容，至今鈾濃縮純度最高也只有4.5%，遠不及2015年達成協議前的20%。通常鈾濃縮純度要達到90%才會被視為武器等級，能用來製造原子彈。

針對美國今日將祭出新制裁名單，伊朗駐聯合國代表團發言人米育斯費（Alireza Miryousefi）痛斥川普政府此舉都是為了11月的總統大選，他稱美國每周都要祭出新措施，顯示川普的「極限壓力」（Maximum Pressure）策略已經悲慘失敗，稱再多的措施都不會改變這個事實。

路透指出，美國祭出新制裁等於是在警告大陸、俄羅斯及歐洲盟友，即便他們不願配合對伊朗重施聯合國制裁，國內企業卻有可能因為違反制裁受害。

(中時新聞網)