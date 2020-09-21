投資人觀望於美國聯準會本周的一系列談話，以及中國政府債券是否納入全球指數的決定。周一美元下跌，日圓和人民幣帶領亞洲貨幣微幅上漲。

由於日本適逢假日，周一上漲幅度和交易量輕微。追蹤六項主要貨幣的美元指數跌0.2%，為92.779。

日圓和人民幣皆上漲約0.3%。日圓觸及七周高位的104.27，人民幣徘迴在上周觸及的16個月高位的略下方。

外國人購買中國債券協長人民幣下壓。而人民幣在過去四個月已上漲近6.5%。

投資人寄望富時羅素(FTSE Russell)在周四將中國納入世界政府債券指數，可能會觸動更多流入和支持人民幣。

追蹤該指數的管理資產相當龐大，已經看到情況發生的相關前置準備，新加坡銀行分析師表示，不僅是關係該指數，主要是中國經濟表現良好，並且有一利率差異在支撐著人民幣。

人民幣回到朝向上周的16個月高位，在離岸交易上升到6.7570，拉動亞洲其他貨幣的匯價，例如澳幣、新幣、台幣和馬來西亞令吉。

日圓似乎開創新局面，延續上一周強勁的漲勢，日圓在過去五個交易日上漲了近2%。高盛分析師指出，在標準衡量下，日圓被嚴重低估，私人部門投資組合的流出正在減少，日本央行似乎對負利率的再下調不太感興趣。

(時報資訊)