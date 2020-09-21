蔡英文總統21日南下視察921國家防災日救災集結動員演練。（李宜杰攝）

蔡英文總統21日南下視察921國家防災日救災集結動員演練。（李宜杰攝）

蔡英文總統21日南下視察921國家防災日救災集結動員演練。（李宜杰攝）

蔡英文總統21日南下視察921國家防災日救災集結動員演練。（李宜杰攝）

今日（21）為國家防災日，也是921大地震發生21周年，為強化民眾防震、防災意識，蔡英文總統今日上午先赴台南大學附屬啟聰學校新化分校視察校園防災演練，再至台南市都會公園參加「大規模震災消防救災動員演練」，蔡英文除感謝各單位齊心付出，同時也期許，防災沒有最好、只有更好，「讓台灣更有韌性。」

內政部與台南市政府合作，今日於台南市都會公園辦理救災集結動員演練，包括蔡英文總統、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發、消防署長陳文龍、台南市長黃偉哲等人皆出席參加。

今日演練，包括各縣市政府防救災人員及國軍、衛生福利部、行政院環境保護署、空中勤務總隊、中國石油公司、台灣自來水公司、與各界救災團體皆集結共同演練，總計有19縣市消防特搜單位、13個中央部會、5大電信業者及各民間團體，共1300人、174輛救災車輛參加。

蔡英文提到，全球面臨極端氣候，複合式的災害也逐漸增加，因此今日除了要紀念21年前921地震傷亡的人員，更盼國人落實對重大災害的預防和整備，只有保持警覺、不斷精進，讓台灣更有韌性，才有能力克服種種難關。

台南市長黃偉哲則表示，台南經歷白河大地震、1999年921大地震、2016年0206地震，再加上幾次風災水患，見證了防災救護的重要，災害類別雖然不同，但是搶救生命、照料生命、減低災損的目標一致，「平時做好演練，才能在災害發生時迅速應變。」

(中時 )