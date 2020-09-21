台北地檢署偵辦立委集體貪瀆案，立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委徐永明等12人遭起訴，全案移審台北地院。對此，資深媒體人陳東豪說，「既然起訴了，就來猜猜看。我猜第一個進去坐牢的是趙正宇」。

北檢指出，蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、前太流負責人李恆隆等10人，均涉犯貪污治罪條例罪嫌，均提起公訴，而趙正宇涉犯貪污治罪條例及違反稅捐稽徵法等罪嫌，提起公訴。

針對立委集體貪瀆案偵結起訴，陳東豪則在臉書寫下，我猜第一個進去坐牢的是趙正宇，第二個是蘇震清，罪名都是財產來源不明。至於貪污罪的部份，會打很久，但陳超明、徐永明還有機會無罪，看他們的律師強不強；SOGO貪污罪其他部分，蘇震清坐牢的機率又比廖國棟高，關鍵在於他們的辦公室主任。

另外，北檢也痛批蘇震清等4名立委，淪為李恆隆以金錢豢養的家臣，肆無忌憚行使立法委員職權威勢，對於依法行政的公務員為鞭笞、騷擾與恫嚇，以權斂財的金權遊戲，為謀私利而與權貴財團朋黨比周、言曲使私，嚴重危害我國之公平正義、吏治廉潔，更對憲政體制造成重大威脅，混亂、斲傷自由民主憲政秩序甚鉅，建請法院從重量刑。

(中時新聞網)