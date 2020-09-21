台灣19日新增的確診案505，曾在緬甸與案501以及一名當地確診者3人同桌吃飯，2人遭到新冠肺炎群聚感染，回台確診，今天又爆出案509從緬甸返台時與案505同班機且坐在前一排，疑似遭案505傳染新冠肺炎。

指揮中心發言人莊人祥今天解釋，案509是在緬甸經商，為一人公司，與案505並沒有關係，但由於案505與案501，在緬甸與一名當地確診者同桌吃飯，遭到群聚感染，加上案505在機上與案509的位置接近，因此在案505確診後即對案509改列居家隔離。

此外，對於曾與案501密切接觸的6名工廠同事從緬甸返台後，未被列為居家隔離一事，莊人祥表示，過去都是從確診者檢驗陽性當天，往回推兩天做為具傳染力的起點，而案501在9月13日返台後無症狀確診，往回推就是9月11日開始有傳染力，雖然他曾與另6名同事接觸，但也是在9月9日以前，且案501自9月9日起就獨自一人住在宿舍內，沒有跟他人接觸，因此這6名工廠同事不用列為居家隔離。

莊人祥強調，現在居家隔離與居家檢疫事實上並無太大差別，都是要隔離14天才能出來，只不過居家隔離是由衛生所進行追蹤，居家檢疫是由里幹事進行追蹤，防疫效果相當。

(中時新聞網)