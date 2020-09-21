勞動部日前發出聲明指出，考量近期社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，原訂最快年底前提出改革方向規劃暫緩，目前無任何具體期程。勞動部部長許銘春被問及此事時強調，政府會掖注財源，負起最後的給付責任。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪質疑，經歷過這麼多髮夾彎的政策改變，對政府的信任感還剩下多少？大家能相信政府真的會負起最後支付保證的責任？他更點出其中暗藏玄機的話術。

截至2019年為止，勞保基金未提存負債已達10兆餘元，但勞保年金改革草案仍未提出，行政院僅在今年撥補200億元，明年擬撥補220億元，但對勞保基金均是杯水車薪，對其財務改善並不大。許銘春曾稱勞保年改草案擬在今年年底出爐，但其日前又稱年改將溯及既往、降低給付率引發不少爭議。勞動部因此發出聲明指出，考量近期社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，原訂最快年底前提出改革方向規劃暫緩，目前無任何具體期程。

許銘春日前被問及勞保年改要喊卡一事，她表示「有關於大家關心的勞保年改的問題，昨晚勞動部新聞稿說明的很清楚，我就不再多做說明，請大家放心，政府會掖注財源，一定負起最後的給付責任」。

對此，包正豪在臉書指出，經歷過這麼多髮夾彎、自打臉和雙重標準的政策改變，對政府的信任感到底還剩下多少，讓人能夠相信「政府真的會負起最後支付保證的責任」？更別提暗藏玄機的話術了。他指出，行政院長蘇貞昌說政府不倒，勞保就不會倒，這話乍聽沒問題，很有氣魄，但不倒不等於會依現行標準全額支付。包正豪也提及，教授廖元豪找出蘇貞昌和許銘春承諾的「後門」，保證支付，但未必保證足額支付。所以，要信賴這個政府的話嗎？「別忘記，殷鑑不遠」。

(中時新聞網)