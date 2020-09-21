目前全國遊艇泊位數為1004席，預計2026年將增加559席。（陳彩玲攝）

交通部航港局舉辦遊艇推廣活動，20日在基隆八斗子漁港與基隆市政府共同舉辦「遊艇狂潮」，因海象不佳取消出航活動，現場仍有約40艘遊艇，航港局局長葉協隆表示，遊艇未來推動朝大眾化、觀光化及產業化方向發展，預計2026年增加559席泊位。

葉協隆表示，國內遊艇駕照持照人數突破1萬8千人，台灣擁有豐富的海洋觀光資源，為拉近民眾與遊艇的距離舉辦遊艇推廣活動，希望能增進民眾對遊艇的認識，今年選擇八斗子漁港舉辦，一方面是港區灣流條件良好、周邊產業健全，一直是遊艇玩家評價極高的泊區，另一方面是鄰近基隆嶼、潮境灣等景點，能與基隆地方特色做結合。

葉協隆說，在後疫情時代，遊艇在國內的海洋觀光旅遊上，應該扮演更重要的角色，遊艇絕對是能夠讓大家親近海洋、進入海洋，了解海洋的優質休閒活動，因此，未來航港局會在行政院向海致敬，以及交通部藍色公路十年計畫的政策指導下，把推廣遊艇活動當作優先推動的重點工作，朝大眾化、觀光化及產業化的方向來努力。

至於優化軟硬體設施服務，葉協隆指出，目前全國遊艇泊位數為1004席，未來在各商港已規劃引進民間資源開發增設泊位，預計2026年將增加559席，基隆市帆船協會理事長鍾明華表示，航港局逐年推動遊艇活動，關聯產業已逐漸萌芽，相信不久遊艇活動會成為國際亮點。

(中時 )