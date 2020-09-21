新竹市政府21日舉辦「新竹市公道三新闢道路工程」開工典禮，新竹市民等了30年的公道三新闢道路，終於開工了！（市府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市「公道三新闢道路工程」是首創為拆遷戶整備「安置基地」的縣市。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府21日舉辦「新竹市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）新闢道路工程」開工典禮。（陳育賢攝）

新竹市政府21日舉辦「新竹市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）新闢道路工程」開工典禮。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅感性致詞感謝團隊長期努力與居民的配合，希望2022年通車後，打通新竹市外環道路系統。（陳育賢攝）

新竹市民等了30年的公道三新闢道路，終於開工了！新竹市政府21日舉辦「新竹市公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）新闢道路工程」開工典禮，市長林智堅感性致詞感謝團隊長期努力與居民的配合，希望2022年通車後，打通新竹市外環道路系統。

林智堅說，公道三有3大難題要解決，首先是路線問題，經交通處專業評估，考量安全以及獲得最多民眾支持，最後選擇直線路徑；此外他上任不久便成立專案小組，啟動溝通機制逐一拜訪居民，同仁從被拒於門外到與居民變熟識朋友，終於獲得9成以上住戶支持。

最後是購地安置，新竹市政府是首創為拆遷戶整備「安置基地」的縣市，並提供房屋租金補貼，提供全拆戶1個月2萬、持續3年的補助。

林智堅表示，面對公道三這個市府30年來的燙手山芋，首先就要感謝前議長鄭成光及市議會一路支持，包含內政部挹注5.25億，市府不惜重本編列預算，共投入總經費25.3億建設，其中公道三總工程費其實只佔2億多，另外有7.4億用於購買安置基地，目的就是為了給住戶最好的條件、保障他們既有的居住權。

此外，林智堅也感謝此案的召集人、副市長沈慧虹、祕書長陳章賢、前工務處長陳永源及現任處長吳堂安，帶領工務、都發、交通、地政等各局處，挨家挨戶與民眾溝通，才能走到今天，這一切證明市政改造「沒有魔法，只有想盡辦法」。

內政部主祕陳茂春也特地到場參與，他表示不僅公道三是非常重要的工程，未來在新竹市的公共建設、生活環境與道路建設上，內政部一定全力配合支持。

工務處表示，為建構完整環市快速道路系統，市府積極推動「1環2線3網」的交通建設計畫，此次的公道三自竹光路至景觀大道路段工程開工，是打通新竹外環道路系統「1環」中最重要的關鍵，也是台1線替代道路，且可加速西區與香山區的區域發展，促進新竹市生活圈之發展，紓解尖峰時段交通壅塞情形。

(中時 )