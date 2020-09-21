晶圓雙雄氣虛，台股勉強守住10日線！上周美股三大指數連三周收黑，且蘋果在新機發表後股價連日下挫，加上新台幣延續強升走勢，讓旺季不夠旺的電子股及外銷股業績再添匯損變數，亦令指數處於1300點上下高檔的台股面臨居高思危的沉重賣壓，上周除息的台積電(2330)未能順利填息，今天早盤雖然挾利多力圖振作上攻，帶領台股指數一度衝高至12950點，但虎頭蛇尾只演了半場好戲，連帶聯電(2303)及世界(5347)一同走弱，權值股乏善可陳，資金轉向營建類股及中低價股，虹光(2380)、富鼎(8261)、合正(5381)、麗臺(2465)、愛山林(2540)、亞諾法(4133)、陽程(3498)、淇譽電(6247)及進泰電子(3465)等逆勢漲停作收。

在多頭群龍無首下，台股指數開低拉高後再殺低，失守12800點，勉強保住10日線，終場加權股價指數12795.12點，下跌80.5點，成交量1706.04億元；OTC指數為167.36點，下跌1.55點，成交量441.67億元。

今日上市各類股以營建類股表現最佳，上漲1.31%，其次是塑膠類股及橡膠類股，分別上漲0.89%及0.36%，表現較差者為玻璃類股、電子通路類股及電機類股，其中玻璃類股下跌1.81%，電子通路類股下跌1.23%，電機類股下跌1.21%；上櫃部分，表現最佳為營建類股，上漲0.64%，表現最差為網路通信類股，下跌1.62%。

就技術面來看，今天台股在台積電及聯電收低下，指數開低拉高後殺低，終場下跌80.5點，以12795.12點作收，勉強守住10日線；近期新台幣強勢升值，雖然醞釀資金行情，但外銷股及電子股匯損壓力也浮現，加上指數處於高檔，逢高獲利了結賣壓不輕，不過，目前台股指數力守短期均線，且季線上揚支撐、各均線多頭排列，搭配台幣走強有利資金行情發酵，短線高檔整理後，指數仍有上攻機會，預估本週台股指數將在12800點上下200點區間震盪。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股短期受美股科技股修正、美國大選及擴大封鎖華等消息面變動轉為震盪整理表現，但在消費性電子產業旺季來臨、台灣內需市場亦在台商回流建廠效應與綠能需求、房市回溫等因素帶動下支撐經濟，使傳產族群基本面改善股價亦輪動表現，也讓台股評價較歐美股市更具吸引力，對大盤後市仍不看淡，由於整體資金面仍寬鬆，近期可留意手機/消費電子產業供應鏈、Work From Home及高速運算等需求回溫受惠題材。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，目前不論是疫情或是經濟皆呈正向發展，在疫情方面，美國二次疫情已見減緩跡象，目前確診人數直線上升的僅有印度，歐洲出現或多或少的二次疫情跡象，目前無論全球二次疫情是否嚴重，對於股市的衝擊淡化；在經濟表現上，美國與中國PMI持續好轉，歐洲因二次疫情PMI指數有稍微停滯，但仍在50分水嶺之上，尤其美國就業數據持續好轉，以餐廳住房率及餐廳預約等指標觀察美國經濟動，有活絡起來的現象，企業獲利見到上修循環，對於2021年各產業營收與獲利成長皆樂觀，這對於股市皆帶來有力的支撐力道，這也是近期台股再度攻上萬三的催化劑。

吳繼先指出，目前全球股市本益比高點僅次於2000科技股泡沫，台股融資餘額與周轉率偏高，股市有過熱現象，預估加權與櫃買指數短線將呈現高檔震盪，但因中長線台股不看淡，可利用大幅拉回整理時分批逢低布局，以迎接後市的反彈行情。選股內容上，可依四方向布局：一、能見度較長的產業個股；二、股價位階低(本益比低)，具有落後補漲機會者；三、由於即將進入除權息旺季，高現金殖利率股可留意；四、時序進入下半年，挑選在今年壓抑的各項需求中，2021年營運可望往上的轉機產業。

(時報資訊)