AI人工智慧預計是下一個十年最重要的技術,為了串連台灣半導體供應鏈以全市場,在行政院科技會報辦公室與經濟部技術處全力推動下「台灣人工智慧(Al on Chip Taiwan Alliance,AITA諧音:愛台聯盟)於今(21)日舉行聯盟會員大會,指紋辨識晶片大廠神盾(6462)為AITA重要成員之一,今也秀出成果亮點,屏下大面積光學指紋辨識,神盾技術長林功藝受訪表示,該晶片用於手機將於明年量產,另外,他指出,儘管今年手機市場保守,但看到NB市場有非常大的成長,且不單是來自於現在頻受看好的居家辦公(Work From Home),來自於遠距教學(study from home)將會有很大的爆發力。

神盾在指紋辨識晶片領域具有相當優勢,身為AITA一員,也透過聯盟軟體技術委員會協助提升Al運算效能,成功縮短開發時程,開發世界第一顆基於可重組類比AI運算技術之屏下大面積光學指紋辨識,林功藝表示,該晶片先將用於手機,預計在明年就可以量產。

神盾最大客戶為三星、華為,又以三星佔比最大,今年在美中關係緊張下,加上全球疫情延燒,林功藝表示,手機市場的量確實有掉下來,但是因為華為事件,故三星的佔比又出現提高,儘管手機市場保守,其實神盾也有小量出貨NB,今年看到很大的成長,是數以倍計的成長,且不單是居家辦公的商機(Work From Home),其實後續最大的動能還會來自遠距教學(study from home),且現在NB廠幾乎都是神盾的客戶,後續也是很可觀的成長動能。

(時報資訊)