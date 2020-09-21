AI人工智慧預計是下一個十年最重要的技術，為了串連台灣半導體供應鏈以全市場，在行政院科技會報辦公室與經濟部技術處全力推動下「台灣人工智慧(Al on Chip Taiwan Alliance,AITA諧音：愛台聯盟)於今(21)日舉行聯盟會員大會，指紋辨識晶片大廠神盾(6462)為AITA重要成員之一，今也秀出成果亮點，屏下大面積光學指紋辨識，神盾技術長林功藝受訪表示，該晶片用於手機將於明年量產，另外，他指出，儘管今年手機市場保守，但看到NB市場有非常大的成長，且不單是來自於現在頻受看好的居家辦公(Work From Home)，來自於遠距教學(study from home)將會有很大的爆發力。

神盾在指紋辨識晶片領域具有相當優勢，身為AITA一員，也透過聯盟軟體技術委員會協助提升Al運算效能，成功縮短開發時程，開發世界第一顆基於可重組類比AI運算技術之屏下大面積光學指紋辨識，林功藝表示，該晶片先將用於手機，預計在明年就可以量產。

神盾最大客戶為三星、華為，又以三星佔比最大，今年在美中關係緊張下，加上全球疫情延燒，林功藝表示，手機市場的量確實有掉下來，但是因為華為事件，故三星的佔比又出現提高，儘管手機市場保守，其實神盾也有小量出貨NB，今年看到很大的成長，是數以倍計的成長，且不單是居家辦公的商機(Work From Home)，其實後續最大的動能還會來自遠距教學(study from home)，且現在NB廠幾乎都是神盾的客戶，後續也是很可觀的成長動能。

(時報資訊)