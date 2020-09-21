荷蘭皇家殼牌公司正尋求削減四成的石油和天然氣生產成本，以節省現金，進行業務改造，並聚焦在更多的再生能源和電力市場，據消息資訊告知路透。

殼牌的成本刪減計畫，據內部熟知為重整計畫，並預計在今年完成，將影響三個主要部門，所有節省都將超過40億美元的目標。

削減成本為殼牌至關重要的計畫，以進入利潤相對較薄的電力和再生能源事業。隨著全球經濟走向綠色，與公用事業、石油公司如英國石油和Total等的競爭可能加劇，爭奪綠色市場占有率。

殼牌再過去有偉大的模式，但不一定適合未來，差異將不只關乎結構，也包括文化以及公司型態，殼牌一資深人士指出。

殼牌將對其作為上游的最大部門，石油和天然氣生產削減支出約30~40%，主要透過對營運成本和新計劃的資本支出進行刪減。

殼牌希望聚焦在重要地區的石油和天然氣生產，包括在墨西哥灣、奈及利亞和北海。殼牌的整合天然氣部門，包括液態天然氣的營運以及一些天然氣生產，也面臨深度的裁減。在下游方面，殼牌4.5萬個服務站為全球最大服務網絡，預計在轉型過程中擔任關鍵角色，據知情人士透露。

(時報資訊)