苗栗警分局獲報後到場埋伏，當場查獲設下陷阱的陳姓男子，並救出14隻賽鴿。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗警分局獲報後到場埋伏，當場查獲設下陷阱的陳姓男子，並救出14隻賽鴿。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市49歲陳姓男子在山區架設鳥網，意圖攔截竊取不特定放飛訓練的賽鴿，並以2000到2萬元不等金額向鴿主勒贖。警方埋伏查緝，解救14隻賽鴿，並起獲網袋、攔網、繩索等犯案工具，當場逮捕陳男依法送辦。

苗栗警察分局18日接獲苗栗鴿會人員報案，指稱在例行性山區砍鴿網工作時，發現有人架設攔鴿網，意圖攔截竊取不特定放飛訓練的賽鴿，警方現場埋伏，並在陳男收網時，當場人贓俱獲逮捕到案，起獲遭攔捕的賽鴿14隻，以及攔網1大張、繩索3綑、網袋2個。

警方調查，陳男有毒品前科紀錄，疑為毒癮發作缺錢買毒，並將歪腦筋動在鴿子身上，清晨在苗栗市新川里西角坪後方山區架設鳥網進行網鴿，並將鴿子腳上腳環電話抄錄下來，每隻賽鴿再以2000元到2萬元不等的金額勒贖鴿主。

警方通知鴿主領回，發現14隻鴿子來自苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等地，初步統計約有11人受害。苗栗警分局將持續追查幕後是否涉及擄鴿勒贖集團控制，並將陳男以竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警察分局長賴銘助肯定偵查隊積極偵破此案，並呼籲社會大眾若有發現任何可疑，請立即向警方報案，並鼓勵民眾勇於檢舉非法，警民合作共同打擊犯罪，共維社會治安。

(中時 )