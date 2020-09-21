陽明海運11,000 TEU 級全貨櫃輪「共明輪」(YM Totality) 即將竣工交付，並配合THE聯盟航線部署，於9月27日投入跨太平洋美西北航線PN3營運，提供遠東往返美西北之高效率貨儎運輸服務；該船為同系列14艘新船中第3艘加入營運，除可為陽明海運全球船隊增添競爭力外，同系列首2艘「和明輪」、「衷明輪」亦於7、8月部署於跨太平洋美西北航線PN2服務，3艘新船適時掌握近期市場整體艙位供不應求時機投船營運，預期可進一步提升陽明海運營業表現。

「共明輪」投入美西北航線PN3航線靠港依序為：香港 – 鹽田 – 上海 – 釜山 – 溫哥華 – 西雅圖 – 釜山 – 高雄 – 香港。

近期海運市場亞洲往歐美出口訂艙需求持續暢旺超乎預期，而為滿足客戶旺季艙位需求，陽明海運所屬THE聯盟除已在8、9月安排至少8航次加班船前往美西，此外為緩解亞洲端出口強勁需求所造成的櫃量不足情況，陽明海運亦積極自全球各地調度空櫃回亞洲，以即時滿足客戶需要。

陽明解釋，近期的運費調漲主要係依內部評估市場需求變化及在反應相關業務策略執行成本，並與往來客戶溝通後相對應採行之運價調整；值此同時，3艘配備環保、新穎之新船投入陽明海運船隊，有利於陽明海運最大化艙位利用，滿足更多客戶需求，更可加速陽明海運船隊汰舊換新，達到高效環保及降低營運成本之綜效。

(中時 )