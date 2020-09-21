台中市長盧秀燕說，巧婦還是要為無米之炊而煩惱，感謝立委到台中市，風雨故人來，「足感心！」感受到立委接地氣的行動力。（盧金足攝）

國民黨主席江啟臣表示，立院國民黨團到藍營各縣市政府，在審查前瞻計畫之前，先來了解台中市的需求。（盧金足攝）

國民黨立委下鄉聽民意，第二站來到台中市。（盧金足攝）

團結力量大！台中市長盧秀燕21日中午與國民黨19名立委便當會，針對爭取前瞻計畫2.0，盧秀燕表示，她曾任六屆立委，「委員們來台中，就像是娘家的人來看我」，立委接地氣，以團結力量大下鄉了解地方需求，盧秀燕強調，她上任後「開不了工的要去開工，完不了工的要完工！」但中央財政收支劃分法財源分配不均，巧婦還是要為無米之炊而煩惱。

盧秀燕向立委提出3大訴求，包括「重視台中需求」、「補助公平回饋」、「民眾福利優先」，籲修財政收支劃分法、尊重地方自治法、預算個案分配要公平，盼中央協助台中發展建設，活絡中部區域發展，均衡地方發展。

盧秀燕表示，台中市是國第二大都市，但台中市因升格直轄市時間較晚，國家資源應有效分配會更加平均，但也因升格最慢，所以當初所適用的財政收支劃分條件最差，各種補助對台中市來講相對不公平，感謝立委接地氣來台中，不是只在中央看問題審查預算，台中位在台灣樞紐位置，中部好，台灣才會好。

盧秀燕說，過去台中市被財政所苦，很多建設沒有辦法進行或完工，她上任後很重要的任務，「開不了工的要去給他開工，完不了工的要給他完工！」年底台中市施工十年的捷運綠線要完工通車，但巧婦還是要為無米之炊而煩惱，感謝立委到台中市，風雨故人來，「足感心！」感受到立委接地氣的行動力。

藍營立委首站到新北市，盧秀燕表示，她知道立委去與新北市長侯友宜會談非常成功，可是「我比侯市長更高興，因為我立法院娘家的人來看我」。

出身台中市的立委、國民黨主席江啟臣表示，立院國民黨團到藍營各縣市政府，在審查前瞻計畫之前，先來了解台中市的需求，由立委幫忙發聲，爭取預算，除了前瞻計畫，另一個就是明年度的總預算，總預算也有很多是補助地方的，台中市有很多建設需要，立委會在立法院幫忙爭取。

(中時 )