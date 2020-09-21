慘遭潑糞的女子回去清洗5次後，仍有味道，她怒還有金針菇。（圖／翻攝自爆料公社）

北市一名20歲邱姓女子，19日深夜在信義區遭不明男子當街潑糞，整頭沾滿穢物呆坐在路邊椅子上，氣的到派出所提告公然侮辱，北市警方掌握一名21歲柯姓嫌犯，並通知他今天中午到派出所製作筆錄，結果人一到現場就被媒體大陣仗嚇壞，神情相當緊張，要求改時間到案，但最後由警方開車載他進入分局製作筆錄。

據了解，柯姓男子身高約160多公分、身材壯碩，他到案後態度相當緊張，自嘲「沒想到潑屎行為會鬧這麼大」。他供稱「「當天提著那包大便，開車到松山區光復南路市民大道一帶停車，搭計程車到信義區夜店這裡。」。

柯男今日下午1點左右抵達三張犁派出所到案說明，據了解，他初步坦承動機是「臉書糾紛」，因2人在臉書吵架才會有此行為。由於邱女每次去夜店都會打卡，才會知道她的行蹤。

柯姓男子說自己帶著屎先開車到光復南路與八德路口，然後搭計程車到信義區，等待邱女出現再衝上前潑糞。目前柯男仍在做筆錄。

(中時新聞網)