北市議員李慶元21日炮轟，北市府科長級以上卸任者竟跑去市府委辦經營的機構擔任首長，質疑是囂張護航。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲號稱打造廉能的北市府，但議員李慶元21日揭露，受北市府委託經營的財團法人私立恆安長照中心、兆如老人安養護中心正副院長，曾任市府的局處首長或科長級以上職位，甚至有退下來第2年就去就職，大剌剌地囂張護航。政風處坦言，觀感不佳，但此機構屬非營利事業單位，未違反公務員旋轉門條例。

李慶元指出，兆如是公辦民營機構，社會局卻以限制性招標、準用最有利決標方式委託恆安集團經營，但經查2005年擔任聯合醫院副院長的林秀霞退休2年就當兆如副院長，但《公務員服務法》（旋轉門）規定「公務員離職3年內，不得擔任與其離職前5年內職務直接相關的營利事業」。

「完全不迴避！」李慶元還說，現任院長林月桂曾任衛生局科長及中正區健康中心主任，現任副院長許君強曾任衛生局副局長，多少來自市府的首長或公務員直接轉任恆安集團的高幹，那是否在鼓勵局處長退休都可跑到市府包辦的標案機構當首長？

民政委員會第一召集人應曉薇表示，退休公務員首長即便規避旋轉門，但還是在非營利組織請領薪水，社會觀感有問題，要求政風處清查財團法人及社團法人目前在北市承包北市府委託經營的事業主管、法人董監事、理監事，為北市科長級以上公務員卸任者。

「觀感是不好。」政風處長沈鳳樑回應，因財政部認定恆安非營利事業，若跟市府沒連結關係的機構，要取得機構的員工名冊有困難，但仍能針對市府委辦經營的財團法人、社團法人進行1個月內清查。

(中時 )