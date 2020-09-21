兩岸關係緊張，面對大陸不斷挑釁，總統蔡英文呼籲大陸克制，國民黨則勸政府應妥善處理，勿破壞兩岸和平。對此，臉書粉專比特王透露台灣人的想法，與出發動戰爭的先決條件，認為民進黨就像小學生在吵架，很幼稚。

連日來大陸不斷軍演，甚至飛越海峽中線，遭指與台美之間動作頻頻有關。比特王指出台灣人的看法：習慣了、更討厭大陸、沒看新聞不知道，並整理出大陸軍方發動戰爭的3個先決條件：美軍戰艦停泊台灣港口、戰機停降並常駐台灣機場、支持台灣法理台獨，美軍進駐或正式承認台灣。

比特王認為，美國軍艦只會經過台灣海峽，最多來訪問，不會有任何實質上的簽約，只會逼迫台灣買武器、買他們不吃的東西，因為一旦簽下任何協議，都可能變成大陸出兵的理由，這是民進黨沒有說出口的真相，也是台灣必須面對的現實。

比特王表示，民進黨只能用文字遊戲來證明他們對台灣主權的付出，例如改護照、把老蔣銅像移出校園、移除國父遺像，就像是小學生吵架的幼稚行為，並直言「做點有意義的事情好嗎？照這樣看，老共每天都期待擦槍走火解決兩岸問題，照民進黨的玩法，機率真的越來越高了」。

(中時新聞網)