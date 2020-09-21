國泰金控21日與台大的產學合作團隊宣布，下調今年經濟成長率，由原先的1.8％些微下修為1.7％，同時預測2021年經濟成長率為2.9％，樂觀上限可達3.9％，最悲觀亦有2.2％，國泰台大團隊主持人之一徐之強表示：「對今年不悲觀，但對明年也沒有那麼樂觀」。

主要是主計總處預估2020年台灣經濟成長率為1.56％，國泰台大團隊的1.7％還略高於主計總處，且算各研究機構的相對樂觀者，但主計總處對2021年經濟成長率預估是3.92％，比國泰台大最樂觀的3.9％還高，國泰台大估的2.9％，則算相對保守者，但仍是確定明年可「保二」。

新冠肺炎疫情衝擊2020年上半年的經濟，第二季經濟成長率亦受重大影響，但在全球防疫效果逐漸顯現，台灣疫情受控及政府發放振興券刺激下，第三季景氣明顯反彈，國泰台大團隊預估第四季經濟氣候呈現代表景氣擴張的「晴」，機率達40％以上。

(工商 )