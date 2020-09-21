近年來隨著手機APP的拍照功能越來越強大，不少人都靠著美肌加上拍攝角度拍出美圖來吸引注意。而日本AV女優詩月圓（詩月まどか）也不例外，但近日卻在網路上流出她「零修圖」的崩壞照，引起網友們的討論。

詩月圓雖只有155cm卻擁有甜美笑容與H級雄偉上圍，配上清純的氣質與稚嫩的臉蛋，讓她一出道便憑著兇猛好身材成功打開知名度，加上她過去曾是幼稚園老師的身份，讓不少人有無限遐想。過去受訪時她還自爆，因為上圍太過豐滿讓她還是幼稚園老師時，除了會被小朋友「吃豆腐」把胸部當軟墊外，還經常收到家長的告白，有的甚至直接跟她要電話想發展婚外情，讓她十分困擾，也因此有了「爸爸殺手」的封號。

在 Instagram 查看這則貼文 詩月まどか（詩月圓）（@shizuki_madoka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 下午 7:46 張貼

而經常透過IG及推特曬出美照與粉絲互動的她，不久前才在網路上分想出多張工作時的性感辣照，令粉絲們大噴鼻血。

近日卻在推特上發出「零修圖」的照片，還在貼文中俏皮的寫下before←→after引來大家的注意。只見照片中的她看起來沒有太多妝容，眼神憔悴露出小虎牙，看起來十分疲憊，另一張才是喬好角度並睜大眼睛對著鏡頭放電，讓網友看了紛紛留言「差好多喔」、「還是蠻可愛的啦」引發話題。

(中時新聞網)