「愛奇藝禁令」生效，在台200萬愛奇藝用戶得自求多福！愛奇藝於台灣的品牌代理商歐銻銻娛樂宣布，因經濟部即NCC相關規定，客服業務將於10月15日終止，爾後愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務，只能透過「線上客服」由境外處理。

歐銻銻娛樂發出聲明，表示依經濟部公告，自109年09月03日起「禁止為大陸地區人民、法人、團體或其他機構代理、經銷網際網路視聽服務，及提供其中間投入服務或相關商業服務」，歐銻銻娛樂已依法於同日停止愛奇藝台灣站會員經銷業務，並放棄愛奇藝於台灣地區的品牌代理服務。另經主管機關國家通訊傳播委員會要求，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供之客戶服務業務亦將於109年10月15日終止。

歐銻銻娛樂表示，感謝過去四年來支持愛奇藝的用戶及會員，即便歐銻銻娛樂因政府法令變更而必須終止相關代理業務，但愛奇藝APP「iQIYI」仍可在全球60國運行，包括台灣地區在內的所有愛奇藝用戶們，仍可持續使用愛奇藝，並欣賞全球各式娛樂影音內容，VIP會員的權益完全不受任何減損。

不過在主管機關要求下，歐銻銻娛樂為愛奇藝用戶提供的客服業務將自109年10月15日終止，爾後，愛奇藝會員訂購或衍生的相關客戶服務須洽愛奇藝線上客服：

https：／／cserver.iqiyi.com／chat.html？lang=tw

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