Google過去幾年都選在10月份舉辦硬體新品發表會，今年則是提早到美國時間9月30日（台灣時間10月1日凌晨2點）舉辦名為「Launch Night In」的新品發表會。除了Pixel系列的5G手機即將發表外，另兩款預計也將登場的智慧新品，模樣與功能也提前在網上曝光！

Google上一次發表Chromecast產品，需要回溯到2017年4月左右的Chromecast Ultra，支援4K+HDR畫質，讓串流影片的畫質全面提升。而將在發表會中推出的新一代的Chromecast，被認為是Chromecast Ultra第二代，代號Sabrina，疑似內建Android TV系統。從曝光的圖片來看，仍舊是透過USB電線供電（需要接上插頭），透過短短的HDMI纜線接上電視。不同於過去，這一次新品可搭配一款全新的遙控器，除了有電源鍵、首頁鍵、靜音鍵、Google助理等按鍵之外，還有YouTube以及Netflix的專屬鍵。遙控器是白色的，看起來形狀與Daydream VR頭盔的遙控器頗為接近。

另外，將推出的Nest智慧音箱新品，可能名稱是Nest Audio，體積比Nest mini大上許多，外表仍採用織布材質，造型看起來很像小枕頭，不過是直立擺放的。跟過去的Nest音箱一樣，有四顆LED指示燈，可在聆聽到Google助理指令等情況下亮起；機身背後似有一個麥克風實體按鍵、電源線，仍舊不具備電池，預計會提供Charcoal（深灰色）以及Chalk（灰白色）的款式。從體積比過往放大許多來看，音質的提升或許可以期待。

除了上述的Chromecast以及Nest家族新品之外，Pixel 4a 5G以及Pixel 5（支援5G）這兩款手機預計將與上面兩款新品一同發表，是Google旗下首款支援5G的手機。由於先前已有消息傳出，今年Google Pixel 5智慧型手機因為高通Snapdragon 865處理器成本太高，將不會採用，預計採用765/765G晶片。就此推敲，Pixel 4a 5G以及Pixel 5若在台推出，單機價格都有望落在新台幣2萬以下，價格相比過去的Pixel手機親民不少。

(科技)