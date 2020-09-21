今天(21日)是日本「敬老日」，總務省(權責類似我國內政部)公布65歲以上老年人口相關數據，除3617萬人、佔總人口比例28.7%都寫新高，高齡就業人口也連16年成長，達892萬人，也是紀錄。所有產業中，農林漁牧業從業者有52%左右是高齡人口，勞動力老化問題最嚴重，《日本農業新聞》指出，機械化和省力化在第一產業未來發展將更加重要。

日本因為周末後接敬老節、秋分(22日)4連休，股市休市，在疫情之下惡化的經濟，在總務省調查出爐後，又添潛在警訊。2019年高齡人口新增30萬人，佔總人口比率由去年28.4%略升0.3%，根據日本國立社會保障與人口問題研究所數據，2040年高齡人口比率將達35.3%。

總人口是負成長，老齡化趨勢不減，讓更多日本人在退休年齡後必須繼續工作。在15歲以上就業人口中，高齡就業者比例約13.3%，也改寫歷史。從人口倒看就業比例，65歲以上就業率24.9%，其中男性有34.1%繼續工作，女性是17.8％，這3項數據都是連續8年上升，2013年時高齡人口只有20.1%仍在工作。

以產業別來看，零售業高齡就業者126萬最多，不過從比例來看，以108萬人居次的農林漁牧業最高，從2007年開始高齡就業者比例從未低於4成，而且現在已經明顯向5成區間移動，勞動力高齡化比例第2高的不動產業也僅26%，大概只有農林漁牧業一半。

日本農林水產省經營政策課表示，「對於高齡就業者而言，高技術是支持區域農業發展的重要存在。普及省力化技術、整備出能長期勞動的環境有其必要。」他們同時也強調，對年輕世代從業者的養成，讓新人繼承技術和經營也是重要課題。

(中時新聞網)