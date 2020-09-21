寶得利（5301）面對政經局勢及新冠肺炎疫情接連衝擊，對此逆勢斥資1億元加速拓展餐飲布局，並規畫跨足生技及遊戲產業，盼透過3階段轉型在亂世中超前部署、力拚在產業冰河期突圍，挑戰第四季營運達損平、目標明年下半年單月餐飲營收突破5千萬元。

寶得利因應來台陸客大幅減少，去年展開首階段轉型，透過併購「逸仙樓」進軍兩岸餐飲事業，並以「小逸仙」品牌經營火烤兩吃餐廳。雖然2月底正式營運時適逢疫情衝擊高峰，但開業7個月來順利挺過難關，目前規畫10月推出吃到飽、以高CP值搶攻市場。

除了在台灣展店外，「小逸仙」亦進軍中國大陸深圳，第二季在深圳市福田區地鐵商業街正式開幕，以中式餐廳加手搖飲複合式開闢2個據點，獲得當地好評、6月就開始獲利。後續將趁勢進軍廈門，已租下廈門3層樓餐廳、規畫開設美式餐點及酒吧。

同時，「小逸仙」亦以不同業態進軍百貨商場開設店中店，包括進軍微風南山開設「小逸仙麻辣燙」，預計10月中試營運、客單價約300元，並進駐微風台北車站籌設「小逸仙食堂」，目前預計11月初試營運、客單價估逾400元。

同時，寶得利亦將「小逸仙」延伸發展分支品牌「小小逸仙」，已在台北中信金融園區、高雄漢神巨蛋各開出1家「小小逸仙燒臘飯」，目前營運狀況不錯。同時，亦在中信金融園區推出新品牌「寶餐一頓」，提供手路菜自助餐展開新嘗試，平均日營收已達4萬元。

合計寶得利餐飲事業台灣已有7家、深圳1家。寶得利董事長張雅俐表示，目前公司營收幾乎來自餐飲，後續規畫在台再開2家店、持續布局深圳並進軍馬來西亞，力拚年底前在國內外合計再開7～10家餐廳，最遲明年上半年前全數開業。

其次，寶得利看準疫情商機、決議投入生技產業做為第二階段轉型。公司已與智順科技簽約，代理銷售新冠肺炎快篩試劑。張雅俐指出，代理銷售得快篩試劑以海外為主要市場，預計9月下旬就可以對外銷售，預計銷往美國、菲律賓及馬來西亞。

再者，寶得利投入遊戲產業作為轉型第三階段，投資連成寶科技取得28％股權，首款APP為目前熱門的夾娃娃機，先在第四季試水溫，後續將再推出一款主流遊戲，預期將是寶得利能否在遊戲市場站穩腳步的關鍵。

張雅琍表示，面對觀光業冰河期，公司必須加快轉型計畫，希望第四季能達成損平、1年內看到轉型成果。不過，公司亦未放棄觀光旅遊市場，但重心轉向馬來西亞發展，台灣則撙節開銷、以最小規模維持營運，以便在觀光業復甦時能迅速重啟因應。

至於寶得利原先規畫興建度假飯店，但因局勢變化而研擬出售的4筆共5000坪基隆中正區長潭段土地，看準後疫情時代國旅需求崛起，決議暫緩委託出租，著手研擬結合旅遊、露營、餐廳等開發計畫。

(時報資訊)