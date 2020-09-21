精誠(6214)進軍5G車聯網市場，宣布取得台灣智慧型交通運輸設備解決方案廠商寶錄電子30％股權，未來透過寶錄電子深耕智慧運輸支付垂直領域40年所累積的豐富車載設備軟體開發與硬體設計實績，搭配精誠在大數據分析、雲端平台與資訊安全技術資源，將能提供企業更完善的智慧車聯設備與即時數據管理平台，掌握5G時代龐大車載設備與衍生商機。

寶錄電子專注提供交通運輸電子票證支付設備與清算系統、智慧公車解決方案與站點自動售票設備及系統軟硬體整合服務，專業核心在具備高效能、高穩定、抗環境及低耗能之RTOS嵌入式車載軟硬體開發平台，發展多項車載硬體設備與全支付卡機（多卡通／信用卡／QR Code），服務鐵路/捷運/客運等大眾交通運輸，台灣市場占有率均超過5成。

寶錄提供全台客運公車整合式智慧車機、多卡通電子支付，還有台鐵多卡通驗票閘門、移動式驗票閘門、自動售票機、網路自助取票機，以及臺北捷運的自動加值機、人工加值系統、移動式閘門系統等多項設備軟硬體整合服務，因應5G時代來臨，車載IoT設備的需求將大幅增加，預期將為寶錄帶來業務成長動能。

精誠消費市場事業體資深副總經理楊世忠表示，透過本次合作，雙方將金融零售場域支付服務，與交通運輸場域服務，完美互補，寶錄可以跨足自動支付領域，精誠則進入車聯網與智慧運輸產業，鏈結成大支付生態圈，未來將與寶錄攜手提供商業或個人更多車載智慧IoT應用與零售業服務自動化、銷售自動化的智慧設備與數據採集分析服務。

(時報資訊)