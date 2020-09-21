《商情》上海出口集裝箱南美線 行情續揚 15:062020/09/21 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年初受新冠疫情影響，各船公司實施縮減運能管理，但隨著傳統旺季到來，貨櫃海運市況持續走揚，櫃位與需求量呈現供不應求的態勢。其中上海出口集裝箱南美航線，更是創近3年以來新高。 根據CIP商品行情網，截至9月18日當周最新報價，上海出口集裝箱南美航線運價報3646美元/20英呎，較9月11日當周漲逾25%。(商品行情網) (時報資訊) #集裝箱 #南美 #航線 #商品行情 #日當周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》虎頭蛇尾保不住5日線 三大法人賣超130.35億元 15:232020/09/21 財經 頂級超市出招 搶中秋烤肉商機 04:102020/09/21 產業．科技 《商情》本周國內汽油漲0.2元、柴油漲0.1元 11:272020/09/21 財經 《產業》工具機展暖身 新品、市場趨勢搶先看 12:002020/09/21 財經 《商情》經濟前景樂觀 東京天然橡膠連五漲 10:172020/09/21 財經 《金融》金融就業公益專班開課 630名學子參與 11:322020/09/21 財經 創世植物人愛心市集 基隆港邊熱鬧登場 03:452020/09/21 生活 2020金馬創投會議公布13件入選劇集企劃《返校》劇集金馬影展搶先曝光 16:502020/09/21 娛樂 《商情》憂供給缺口擴大 醋酸現貨價再漲 15:062020/09/21 財經 《台北股市》盤中焦點股：敬鵬、愛山林、虹光、富鼎、雙美 10:002020/09/21 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 關鍵條件沒達成！TikTok交易案落幕 美大選前川普險摔跤 - 財經 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 - 財經焦點 - 中國時報 港股跳水520點 滙豐暴跌創25年新低 - 財經 超微傳可供貨華為 供應鏈High - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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