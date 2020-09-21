今年初受新冠疫情影響，各船公司實施縮減運能管理，但隨著傳統旺季到來，貨櫃海運市況持續走揚，櫃位與需求量呈現供不應求的態勢。其中上海出口集裝箱南美航線，更是創近3年以來新高。

根據CIP商品行情網，截至9月18日當周最新報價，上海出口集裝箱南美航線運價報3646美元/20英呎，較9月11日當周漲逾25%。(商品行情網)

(時報資訊)