神盾(6462)大動作喊告，正式向北京知識產權法院指控深圳市匯頂侵害發明專利權(專利號ZL201310006431.4)，神盾技術長林功藝直言，「忍無可忍，決定要告」!

神盾表示，匯頂未經許可，實施上述專利，包括製造、使用、銷售、許諾銷售，已侵犯神盾公司專利權的指紋識別晶片產品，因此，神盾訴請法院判令立即停止侵權、銷毀侵權產品，並賠償公司損失9000萬人民幣。

神盾表示，在指紋識別晶片方案投入了大量資源研發新技術、新產品，其設計、製造的指紋辨識IC產品性能出眾、極具市場競爭力，為保護其研發成果的智慧財產權，神盾建立並鞏固了最佳的專利防禦網，匯頂作為上述專利的使用者，應當尊重神盾的研發及智慧財產權成果，停止侵權行為或付費使用上述專利。

神盾技術長林功藝今出席表示，針對匯頂實在是「忍無可忍，決定要告」，他也說，匯頂在光學、演算法等都有侵害到神盾的發明專利權。

聯發科為匯頂股東，聯發科今年6月時也公告，子公司匯發國際擬在未來半年內持續處分匯頂股票，出售數量不超過匯頂總股本2%，約912萬股，預計交易完成後，持股比例將降至7.29%。

(時報資訊)