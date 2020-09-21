BREAKING: The Giannis Logoman card was purchased for a modern day basketball record of $1.812 million by @onlyaltofficial, which also bought the previous record holder, the $1.8M LeBron card, six weeks ago. pic.twitter.com/gXnut9OOFg — Darren Rovell (@darrenrovell) September 21, 2020

湖人球星詹姆斯(LeBron James)的球員卡售價紀錄被突破了，原以為180萬美元買一張卡片就夠誇張了，這次刷新紀錄的不是別人，正是公鹿「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，他有一張簽過名的珍稀菜鳥卡以181.2萬美元(約台幣5236萬)售出！

年底才滿26歲的阿提托康波已經連拿兩年MVP，他是2013年第15順位被公鹿選上，菜鳥球季只有場均6.8分、4.4籃板、41%投籃命中率，當時賣掉他那張菜鳥卡片的人可能悔不當初。幾年後阿提托康波的才能開花結果，數據全面暴漲，2017年首次入選明星賽，近兩年明星賽成為東區人氣王。

老前輩巴克利(Charles Barkley)說：「他(阿提托康波)才25歲，喬丹到28歲才拿總冠軍。我欣賞諾威茲基(Dirk Nowitzki)，因為他始終沒有離開獨行俠(小牛)並且奪冠。我很討厭媒體寫他(阿提托康波)要離開公鹿，當年就沒人叫喬丹離開公牛。」

收藏家的市場與一般球迷關係不大，買主也被批評是要炒高價格來賺錢。只是阿提托康波比詹姆斯小了10歲，不難看出阿提托康波就是聯盟亟欲打造的下一代招牌巨星。

(中時新聞網)