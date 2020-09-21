55歲陳姓男子與妻子結縭30年，恩愛數十年如一日，近來卻性情丕變、疑神疑鬼，懷疑妻子外遇出軌，天天口角爭吵，夫妻關係生變，差點鬧離婚，最後女兒出面當和事佬，柔性勸說帶陳男就醫，經彰化醫院精神科醫師陳羿行診斷，才發現竟是早發性失智、合併嫉妒妄想，必須透過藥物與家人支持逐步重整家庭。

已出嫁多年的陳男女兒指出，1年來父親個性變得易怒、容易煩躁不安，也不再喜歡社交活動，提早退休後總是窩在家裡，而母親白天工作，閒暇還有其他社交活動，因此讓父親屢屢埋怨母親不按時下班返家。

陳女說，母親百般忍耐、試著冷處理，不料最近幾個月，父親變本加厲，不只懷疑母親在外結交「小王」，連自己婚戒搞丟了，反而誣賴是母親偷拿去送外面的「小王」了，情緒失控時甚至出言辱罵，不斷叫母親去死一死，就算萬死也不足以謝罪，母親忍無可忍，氣到決定離婚。她驚覺大事不妙，趕緊拖著父親來就醫。

陳羿行表示，多數失智症好發在65歲以後，陳男記憶力嚴重退化，已達失智程度，屬早發性失智症；因為對時間、地點和人的辨識都出現障礙，產生不安全感，導致妄想症，最常見就是忘記東西放哪、找不到，就開始懷疑被偷走，也有被害妄想，懷疑遭人監控、下毒。若出現暴力傾向，就必須住院治療。

陳羿行說，陳男並沒有暴力傾向，經由藥物治療穩定情緒，並改善妄想症狀，慢慢修補伴侶間的關係，這時家人的支持、關心與陪伴非常重要，時時叮囑用藥，讓患者安心；他建議，可為病患進行身心障礙鑑定，並辦理重大傷病卡，以減免相關的醫療費用。

(中時 )