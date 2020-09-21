為捍衛創新精神、智慧財產權以及客戶權益，神盾股份有限公司於2020年9月10日向北京知識產權法院指控深圳市匯頂科技股份有限公司侵害本公司之發明專利權，專利號ZL201310006431.4。匯頂科技未經許可，實施上述專利，包括製造、使用、銷售、許諾銷售，已侵犯神盾公司專利權的指紋識別晶片產品。因此，神盾公司訴請法院判令立即停止侵權、銷毀侵權產品，並賠償公司損失人民幣9000萬元。

神盾公司是全球領先的指紋識別晶片方案提供商，投入了大量資源研發新技術、新產品，其設計、製造的指紋辨識IC產品性能出眾、極具市場競爭力。為保護其研發成果的智慧財產權，公司建立並鞏固了最佳的專利防禦網。匯頂科技作為上述專利的使用者，應當尊重神盾公司的研發及智慧財產權成果，停止侵權行為或付費使用上述專利。

神盾公司致力於指紋辨識IC設計研發，於智慧型手機應用上，不論是電容式或屏下指紋辨識，產品及客戶均遍及全球。同時，神盾也積極展開產官學研的合作，朝AI領域發展。

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