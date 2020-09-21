北地檢署今日上午以違反《貪汙治罪條例》罪名，正式起訴民進黨立委蘇震清、前時力立委徐永明等5人，對此，知名律師直言，在太平洋流通前負責人李恆隆轉污點證人後，涉貪立委麻煩大了！

台北地檢署偵辦立委集體貪瀆案今偵結起訴，依貪汙等罪起訴李恆隆、白手套郭克銘、現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委、徐永明等12人，同為被告的立委陳唐山則獲不起訴處分。

對此，黃帝穎在臉書分析該案件走向，直言未來將面臨兩個重要問題。第一，立法院開議後是否續押立委的憲政問題，北檢起訴後，接下來羈押立委的壓力全到法院了！

黃帝穎表示，潛在的憲政問題是，如果法院認為仍有羈押立委的必要，但憲法增修條文第4條規定「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立法院是否許可法院羈押現任立委？許可要不要經院會決議？或僅是院長行政職權？這將是司法與立法間權力分立的憲政問題！

黃帝穎再表示，第二，李恆隆轉污點證人涉貪立委麻煩大了！貪污案件在實務上之所以難定罪，因為行賄受賄雙方常有高度隱匿性，不容易被外界發現及證明。因此，證人保護法的設計，給了污點證人法律上的誘因。

黃帝穎指出，行賄者的身分是一般民眾，在貪污治罪條例的罪責上，比起受賄的公務員動輒七年以上、十年以上，甚至無期徒刑，行賄者罪責輕非常多！這也提供檢察官策動行賄者轉污點證人的有利條件！

黃帝穎認為，立委集體涉貪案，立委常見辯稱收的錢是借款、政治獻金？都可能因為李恆隆轉為污點證人後，被一一破解！未來法庭攻防，在李轉污點證人後，涉貪立委可辯空間壓縮，被貪污定罪機率提高！

(中時新聞網)