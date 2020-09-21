「微笑天使」江豚為全球僅剩約1000隻的瀕臨絕種保育類，被發現陳屍於白沙屯漁港北堤末端。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

海巡署中部分署第三岸巡隊20日晚間在後龍鎮海寶溝、白沙屯漁港，分別發現死亡海龜與鯨豚，經調查發現為一級保育類成體綠蠵龜，與全世界僅剩約1000隻的罕見江豚。

海巡署中部分署20日傍晚5時許，接獲民眾報案，指稱苗栗縣後龍鎮海寶溝距岸約50公尺，有死亡海龜，立即派遣第三(龍港)機動巡邏站及塭仔頭安檢所人員前往了解，發現海龜內臟破裂已無生命跡象，經測量判定，海龜甲長約90公分、寬約70公分，為一級保育成體「綠蠵龜」，隨後海洋大學海龜救傷中心，協請第三岸巡隊就地掩埋處置。

同日晚間近9時，也有民眾在白沙屯漁港北堤末端發現疑似有死亡鯨豚，第三岸巡隊白沙屯安檢所獲報趕地現場，並聯絡中華鯨豚協會到場，判定死亡鯨豚品種為「江豚」。

江豚為全球僅剩約1000隻的瀕臨絕種保育類，又名「露脊鼠海豚」或「新鼠海豚」，被封為「微笑天使」，經測量該鯨豚長約120公分、寬約30公分，第三岸巡隊到場發現鯨豚屍體已腐敗嚴重，死亡原因不明。

海巡署在此呼籲，保護保育類動物是人民的責任，若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往搶救。

(中時 )