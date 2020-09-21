新竹市將在國慶、中秋連假舉辦「2020台灣設計展Check in 新竹─人來風」，屆時2公里步行路線街景處處有驚喜，不僅建築上有新竹獸裝置藝術，連「行人穿越道線」近日都悄悄從黑白變彩色，黃、藍、綠3色打造的斑馬線，色彩鮮明，視覺能提醒車輛減速也禮讓行人。

市長林智堅表示，彩色行人穿越道線已經搶先在今天曝光，民眾若行經東門圓環，就可看見，色彩鮮明的黃、藍、綠幾何形狀鋪面，搭配上「白色枕木紋」，盼藉由色彩鮮明的視覺設計，提醒車輛減緩車速，禮讓行人，打造「行人最大」的步行城市。

彩色行人穿越道線也將陸續在新竹公園的公竹路、公園路口建置，帶給全市用路人更安全的用路環境。

市府產發處指出，彩色行人穿越道線試辦計畫，上月已呈中央交通部核備。市府以設計展「check in Hsinchu 人來風」的主視覺作底色，鋪面材料符合道路標線的防滑係數等規範，行人走踏的枕木紋仍維持白色，設計上皆符合交通標誌標線號誌設置規則相關規範。

交通處則指出，彩色斑馬線經雨天測試，鋪面材質防滑係數為65以上，高於交通部規範防滑係數BPN值45，車輛行駛安全無虞。

市府並提醒，9月起已加強「道路交通安全規則」、「道路交通處罰條例」等，「禮讓行人」執法，若汽機車不禮讓行人，最高可罰新台幣3600元，希望以彩繪斑馬線提醒車輛留意行人，駕駛人行經路口應禮讓行人並減速通過。

(中時 )