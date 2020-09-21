中國19日舉辦海峽論壇，親民黨、新黨皆派人赴會。民進黨立委鄭運鵬表示，目前看到出席的政黨，都是在台灣已經消失或者沒有黨團的政黨，這些團體和個人硬要巴結中國，很顯然這種路線也沒辦法在台灣的民主制度存活，完全沒有代表性。

據了解，親民黨顧問黎建南、新黨主席吳成典、副主席李勝峰、以台商身分前往的前國民黨大陸事務部副主任陳耀鑫，皆於日前抵達廈門參加論壇。

國民黨原擬由前立法院長王金平率團出席，但因央視主播「求和說」而取消，前國民黨代理主席林榮德也表態不去。鄭運鵬說，國民黨雖宣布不以政黨形式參加，很多國民黨領袖也放棄參與，但還有一些立委和黨員利用各種形式與會，真的不知道用意為何。

鄭運鵬認為，最健康的兩岸關係，應該是雙方政府對等坐下來協商談判，國民黨和這些小黨，硬要自己做橋樑，反而阻礙了正式的政府機制，非常可議。海峽論壇的層級淪落至此，也可以見得論壇已經沒有意義。

(中時 )