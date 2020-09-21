農委會主委陳吉仲21日召集跨部會各相關單位，針對「非洲豬瘟」盤點秋節因應整備作為。陳吉仲指出，中秋節前後都是境外違規含肉月餅輸入的高風險時段，而非洲豬瘟在亞洲地區仍持續在緬甸、菲律賓、越南及大陸等國發生，最近德國也淪為疫區，顯見疫情未見停歇，因此要求各相關部會在現有高強度邊境管控措施下，還要特別針對含肉月餅等違規動植物檢疫物加強查緝。

陳吉仲也同時呼籲國人全民防疫，不要在網路上購買來路不明的境外含肉月餅，也不要攜帶入境，避免遭受重罰。

非洲豬瘟防疫應變中心說，今年截至目前為止，已有希臘、巴布亞紐幾內亞、印度及德國相繼淪為疫區，亞洲地區南韓新增689例、越南547例、菲律賓325例、印尼129例、東帝汶26例、大陸19例、緬甸4例，非洲豬瘟國際疫情仍未見緩和。

此外，應變中心指出，在邊境查獲大陸及越南豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸者各有195例及60例，8月份越南檢出率100％，9月份迄今大陸檢出率40％，顯見非洲豬瘟傳入風險仍高。

應變中心表示，為阻絕疫病藉由入境旅客違規攜帶肉品入侵，桃園機場高風險國家入境旅客手提行李及所有國家託運行李百分百X光機查驗；其他國際港埠入境旅客託運及手提行李百分百X光機查驗；農委會防檢局檢疫犬也持續投入檢查工作。應變中心說，去年秋節期間查獲違規郵包及快遞貨物輸入含豬肉月餅案件量激增，今年因受疫情影響，預估民眾可能利用網購購買境外含肉月餅將會較往年為多。近日更有民眾反映於臉書廣告購買標榜我國產製肉鬆餅，卻收到大陸製肉鬆餅案例，還好防檢局及時回收銷毀，阻絕疫病入侵風險，關務署也將持續加強查驗並研擬精進作為。

應變中心因此呼籲，在疫情仍然嚴峻之時，民眾千萬不要在跨境電商購買境外肉製品，若收到來路不明含豬肉產品的包裹，可直接聯繫防檢局收取，或就近親(寄)送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀。

(工商 )