今年中秋、雙十連假接連放，大買家量販店看準烤肉商機，推出一系列「浮誇系」超大型豐富的頂級海陸食材應戰，讓消費者從中秋一路烤到雙十連假，預期今年烤肉檔期業績將可成長1至2成。

大買家首推寬度達40公分來自秘魯的巨無霸魷魚翅、一手無法掌握的美國特大帶殼生蠔、比手臂還長的智利生凍帝王蟹腳、25cm祕魯深海巨無霸章魚腳、比臉大美國肋眼牛排等等，一個比一個還浮誇，份量十足。

另外，大買家也引進多款少見的珍貴食材，如頂級奢華的澳洲和牛、稀少特別的阿拉伯菱角龍蝦、日本白鰻苗的白鰻魚、熱炒店隱藏版神秘的活凍竹蛤及台灣春雞美稱的班鳩、日本北海道生食級干貝、肉質細嫩的台灣特大爆卵香魚，多達百款烤肉食材，讓顧客大大滿足。

全民瘋烤肉，大買家也同步推出中秋限定「浮誇系便當」，頂級豪華海陸食材主菜三項搭配，有阿拉伯菱角龍蝦、阿根廷大魷魚、戰斧豬排、新鮮大白蝦、大曬貝等等多款選擇，內容以當日食材為主。每日中餐、晚餐限量供應，推出即受到顧客搶購。

除了豐富特色食材選擇，賣場還有台灣專利榮獲德國IF金獎的收折式酷客炫卡爐、各式各樣的韓式烤盤，食材、烤具一應俱全。

(工商 )